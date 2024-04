Gal Costa morreu aos 77 anos, em 2022 - Divulgação

Publicado 10/04/2024 12:13 | Atualizado 10/04/2024 12:16

O pedido de exumação do corpo da renomada cantora Gal Costa, falecida em 2022, foi negado. A Justiça de São Paulo recusou a solicitação de Gabriel Costa, filho da famosa, afirmando que o caso não está sob sua jurisdição. Agora, o assunto foi encaminhado para análise da polícia, através da Central de Inquéritos Policiais e Processos (CIPP).

Gabriel Costa, que fez o pedido de exumação da artista, também busca transferir os restos mortais da mãe para um cemitério no Rio de Janeiro. Durante uma entrevista ao Fantástico, ele alegou "dúvida razoável" sobre as circunstâncias da morte da famosa e questionou a falta de autópsia no caso.

"Minha mãe ficou lá na cama dela, morta, até o dia de ser levada para o sepultamento", explicou Gabriel em entrevista ao Fantástico. "Não teve autópsia. Então, não tinha como eles saberem se foi algo mais profundo, algo a mais que a parada cardíaca", pontuou.

O filho de Gal Costa também abordou questões sobre a herança e o pedido de reconhecimento de união estável feito por Wilma, empresária e suposta parceira da falecida. Ele estaria preocupado com o destino dos bens da cantora e acusou a suposta ex-madrasta de tentar usufruir do patrimônio deixado pela artista.

Segundo Gabriel Costa, o pedido de Wilma para reconhecimento de união estável com a cantora não procede. "Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho", garantiu o filho de Gal Costa.