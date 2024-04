Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2024 09:58

Jojo Todynho abriu o jogo sobre uma colega do seu curso de Direito que recentemente trancou a faculdade. A revelação veio à tona após a cantora se envolver em uma confusão na porta da instituição, onde protagonizou uma briga com a estudante Gabriela Nascimento. Porém, a famosa não revelou se foi a rival que abandonou os estudos.

Sem nomes, em uma conversa com Evelyn Regly no Vaca Cast, Jojo contou sobre a jovem que deixou a instituição: “Uma das fiscais da minha vida lá na faculdade, são três, mas uma delas trancou a faculdade e eu não fico feliz com isso não. Aí eu fui descobrir, a gente acaba sabendo das coisas, trancou porque não estava conseguindo arcar”, iniciou a funkeira.

Apesar de tudo, a famosa se compadeceu com a suposta rival: “E eu fiquei chateada. Se fosse coleguinha, se quisesse se juntar com o bonde do bem, eu ia ser a primeira a falar que ela não ia trancar porra nenhuma. Eu ia falar: ‘Vou te ajudar’. Mas, ao invés de estar preocupada com a própria vida, tá preocupada com a vida da outra”, ponderou.

A artista destacou que a implicância teve início quando a colega questionou no grupo de WhatsApp dos alunos sobre a presença de Jojo Todynho na universidade. "Como queria que eu estivesse indo, se não tinha aula? Final de semestre, já tinham distribuído as notas. Passei, já tinha sido avaliada, me tirei de férias. Vou pra faculdade pra quê, pra ficar esquentando cadeira?", perguntou a cantora.