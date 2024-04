Rodrigo Faro não agrada web como Silvio Santos nas telonas: ?Péssimo? - Foto: Divulgação

Publicado 10/04/2024 09:28 | Atualizado 10/04/2024 09:28

Rodrigo Faro assumiu o complexo desafio de interpretar Silvio Santos nos cinemas, mas as primeiras imagens do filme nacional "Silvio" não teriam conquistado a web. A atuação do famoso como o lendário apresentador do SBT tem gerado críticas e desapontado parte dos espectadores.

O trailer revela uma trama centrada no sequestro de Silvio Santos em 2001, destacando a tensão entre o famoso e o sequestrador, além da repercussão. Apesar de breves momentos de ação, como quando Silvio age para conter um franco-atirador, a performance do protagonista parece não ter agradado a todos.

Na verdade, alguns internautas já vem expressando sua frustração nas redes sociais. “Esse filme do Silvio tá HORROROSO, meu Deus do céu. O Rodrigo Faro tá péssimo, não está parecido, nem a voz sequer soa similar. E pelo jeito ainda vão enfiar umas militâncias, policial feminina empoderada sofrendo machismo, etc. Que tristeza esse trailer”, detonou um usuário no X, antigo Twitter.

"Silvio", dirigido por Marcelo Antunez e com lançamento marcado para 5 de setembro, enfrentou atrasos desde seu anúncio em 2018. Inclusive, passando por adiamentos nas gravações devido à pandemia. Apesar dos desafios, o filme segue em rota para chegar às telas do cinema, mas já enfrenta críticas antes mesmo de sua estreia.