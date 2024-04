Davi discute com Beatriz no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 10/04/2024 11:44 | Atualizado 10/04/2024 11:48

Com os participantes do BBB 24 cada dia mais perto da grande final, ou da eliminação, o clima segue tenso no reality show. E uma troca de farpas entre Beatriz Reis e Davi Brito está dando o que falar dentro e fora do confinamento. Aliás, com o apoio de Alane Dias, Bia está tentando influenciar a Matteus Amaral contra o motorista de aplicativo.



A paraense até já entrou no suposto jogo de Bia. "Eu vi o Davi falando coisas de uma forma", iniciou Alane no quarto do Líder. "Hoje de manhã ele falou umas coisas bem pensadas", concordou Matteus. "Ele é uma pessoa incrível, mas ele sabe jogar com as palavras. Eu acho perigoso conversar com ele", confessou a sister.



Alegrete então revelou seu desconforto com a situação. "A gente construiu uma história tão bonita, sabe? Não tem necessidade de a gente chegar agora no final e destruir isso", lamentou o estudante de Engenharia Agrícola. Já na área externa da casa, foi a vez de Beatriz confrontar Matteus.



A sister pediu que o brother não caia na suposta manipulação do motorista de aplicativo. "O Davi joga com as palavras. Ele pega esses momentos para tentar se promover", pontuou a vendedora. "E eu queria pedir, claro, mas aí é a sua opinião, se fosse possível, quando ele vier falar sobre esse assunto, você falar: 'Davi, eu não quero ouvir'", solicitou Bia. Matteus deu a entender que acataria o pedido.



Vale destacar que a tensão entre Beatriz e Davi continua crescendo, com um clima de desconfiança na reta final do programa. Porém, segundo a enquete do UOL, a vendedora seria a próxima eliminada do reality com 68,36% dos votos, Davi vem logo atrás com 23,49% e Isabelle com apenas 8,15%.