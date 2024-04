Ana Castela e Pedro Sampaio enfrentam batalha judicial por suposto plágio - Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2024 10:37

A vida artística de Ana Castela e Pedro Sampaio está mais polêmica do que o normal com um processo por suposta violação de direitos autorais. Quem move a ação é Claudemir do Nascimento Alves, compositor do estilo brega funk. Já a música em questão é "Carinha de Bebê", que gerou uma polêmica por suposto plágio em relação à canção "Upa Upa Cavalinho".

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Claudemir alega que a música já havia sido registrada e fazia parte de seu repertório, alegando semelhança entre melodias e partituras. Ele requer a inclusão como coautor da obra e pede uma tutela de urgência para reter a receita obtida com a música em diversas plataformas de reprodução.

Além disso, Claudemir solicita a proibição de Ana Castela e Pedro Sampaio de apresentarem "Carinha de Bebê" em seus shows, com multa estipulada em R$ 50 mil em caso de descumprimento. Somado a isso, ele pede indenização de R$ 100 mil por danos morais e retratação pública nas redes sociais pelos supostos danos causados.

Vale lembrar que essa não é a primeira batalha judicial da boiadeira. Na verdade, Ana Castela já foi processada por plágio anteriormente devido ao hit “Solteiro Forçado”. Agora, além da sertaneja e Pedro Sampaio, a ação conta com mais 12 réus. Isso, provavelmente, porque a autoria da expressão “Upa Upa Cavalinho”, que é reproduzida no hit, foi atribuída a terceiros e não a Claudemir.