Helena Ranaldi homenageia Eduardo Galvão em dia que ator faria 62 anosReprodução

Publicado 19/04/2024 15:35

Rio - Helena Ranaldi fez uma homenagem, nesta sexta-feira (19), a Eduardo Galvão, no dia em que o ator faria 62 anos. Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do amigo, seguido de um longo texto relembrando os momentos juntos. O artista morreu há quatro anos, vítima da Covid-19.

"Hoje é o dia do aniversário desse meu grande amigo! Essa música sempre fez parte do nosso repertório em dias de cantoria. A saudade só aumenta com o passar do tempo", disse a atriz ao compartilhar uma foto dos dois ao som de "Borbulhas de Amor", do Fagner.

Em seguida, a atriz complementou: "Sempre foi um parceiro de vida cheio de alegria e leveza. Faz muita falta não te ter por perto fisicamente. Sua energia contagiante sempre foi um presente em nossas vidas! Espero que esteja muito bem onde estiver".

Nos comentários da publicação, internautas fizeram questão de mandar mensagens de carinho. "Maravilhosos atores e música maravilhosa. Que Deus o tenha", afirmou uma seguidora. "Saudades do Eduardo. Hoje tem festa no céu", ressaltou outra. "Acho tão bonito essas demonstrações de carinho! Nossos queridos que se foram, jamais serão esquecidos; seja um familiar, como meu irmão ou, um amigo querido, no seu caso", declarou uma pessoa.

