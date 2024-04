Letícia Cazarré, Juliano Cazarré e Maria Guilhermina - Reprodução / Instagram

Letícia Cazarré, Juliano Cazarré e Maria Guilhermina Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 15:09 | Atualizado 19/04/2024 15:12

Rio - Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, contou através do Stories no Instagram, que levou um susto com a filha, Maria Guilhermina, de 1 ano, na manhã desta sexta-feira (19). A menina, que nasceu com uma rara doença de coração e usa uma cânula para auxiliar na respiração, teve problemas com o aparelho e ficou sem respirar.