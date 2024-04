Gracyanne Barbosa recebe massagens no corpo para tratar dores - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 15:45 | Atualizado 19/04/2024 15:48

Rio - Em meio a polêmica sobre o fim do seu casamento com Belo , Gracyanne Barbosa postou vídeos em seu Instagram, nesta sexta-feira (19), durante uma sessão com um fisioterapeuta, especialista em tratar dores.

Com shortinho de ginástica vermelho e top cinza, a musa fitness recebeu massagem na região do pescoço, coxas, coluna e glúteo.

Gracyanne e Belo ainda moram na mesma casa, estão separados há oito meses e o pagodeiro deve se mudar em breve. Neste período, ela admitiu ao jornalista Leo Dias, no programa "Fofocalizando", do SBT, que se envolveu com o personal trainer Gilson de Oliveira.

Após o anúncio da separação, o jornalista Leo Dias quis saber se a influenciadora digital estava com Gilson. "Não estou mais, já estive. Nossa relação (dela com Belo) estava ruim há muito tempo. Estávamos decididos a separar", declarou. Ela reforçou que atualmente está sozinha e que se arrependia de ter magoado o cantor.

Na descrição de seu perfil, Gilson diz que presta consultoria online, auxilia no emagrecimento, em treinos de força e ajuda a reconstruir autoestima e confiança. Em 2024, o treinador foi campeão na categoria Men's Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo (Braff). Ele também é praticante de jiu-jitsu.

Desde que o nome dele foi apontado como affair da musa fitness, os internautas lotam as redes sociais de Gilson de Oliveira com comentários relacionados ao fim do relacionamento de Gracy e Belo.

"É ele que é amante da Gracyanne Barbosa", comentou uma seguidora. "Mexeu com Belo mexeu com todos os pagodeiros", disse outra. "Profissional bom que pega mulher dos outros", escreveu mais um.

Belo não se manifestou até o momento sobre a separação. Segundo a assessoria do artista, que fará show em São Paulo com o grupo Soweto, o cantor "não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".