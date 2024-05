Patricia Pillar e Zeca Pagodinho - Reprodução do Instagram

Publicado 07/05/2024 11:23 | Atualizado 07/05/2024 11:23

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, recebeu Patricia Pillar em seu sítio, localizado em Xerém, no município de Duque de Caxias, na última semana. Na região, a atriz ainda visitou o instituto do sambista, que capacita artisticamente e culturalmente, crianças e jovens, e falou sobre sua trajetória profissional para os alunos. Uma foto dos dos artistas juntinhos foi compartilhada no Instagram do cantor, nesta terça-feira.

Na ocasião, a atriz falou sobre sua trajetória profissional durante uma conversa com os alunos do local. "Teve visita especial no Instituto Zeca Pagodinho! A atriz, diretora e produtora Patricia Pillar esteve em Xerém para conhecer o sítio do Zeca e o trabalho do Instituto. Nessa quarta, começa o 1º Festival de Cinema de Xerém e Patrícia conversou com os alunos da Escola Brasileira de Áudiovisual , que tem uma parceria com o IZP, sobre sua trajetória no cinema, teatro e televisão!", diz a publicação.

O sambista Moacyr Luz também esteve no sítio de Zeca e animou as pessoas que estavam no local. "E detalhe: quem também estava no sítio era Moacyr Luz, ou seja, a tarde ainda teve samba e cantoria! Viva os encontros!", informa a publicação. Moacyr e Patricia posaram para uma foto, todos sorridentes.

Festival cinema em Xerém

A primeira edição do Festival de Cinema de Xerém, acontece de quarta-feira até sábado, no Centro de Convenções John Wesley, na EBAV - Escola Brasileira de Audiovisual, e no Instituto Zeca Pagodinho, com toda programação gratuita. O evento inicia dia 08, com o premiado "Três Verões", de Sandra Kogut, protagonizado pela atriz Regina Casé, uma das homenageadas do Festival deste ano. Ela estará presente na sessão de abertura para receber o Troféu Zeca Pagodinho.

Na programação do festival mais de 40 filmes, deste total 27 são curtas-metragens vindos de sete estados brasileiros (RJ, PR, SP, DF, BA, PE e ES), sendo 12 filmes dirigidos por mulheres. Os curtas em competição concorrem ao Troféu Zeca Pagodinho, idealizado pelo artista autodidata paraibano Bejamim Carlos dos Santos, e ao Prêmio Edina Fuji. Para a criançada, o evento traz a Mostrinha de Cinema com filmes como "Passagem Secreta", de Rodrigo Grota, "Placa Mãe", de Igor Bastos, "Pluft, o Fantasminha", de Rosane Svartman e "Chef Jack, o cozinheiro aventureiro", de Guilherme Fiuza Zenha.