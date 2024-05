Ed Motta cancela turnê na Europa - Reprodução do Instagram

Publicado 07/05/2024 11:48 | Atualizado 07/05/2024 11:49

Rio - Ed Motta, de 52 anos, não se apresentará mais na Europa no meado deste ano. Em um comunicado publicado no Instagram do cantor, nesta terça-feira, os representantes do artista informaram que a turnê "Behind The Tea Chronicles Out Now" dele no exterior, prevista para junho e julho, foi cancelada devido a um problema de saúde do músico. Sem dar detalhes do diagnóstico, a equipe explicou que o cantor não pode realizar voos de grande distância.

"Aos amigos e fãs de Ed Motta: Lamentamos informar que, devido a problemas de saúde do artista, ele não pode realizar voos de longa distância. Como resultado, a turnê europeia prevista para junho e julho deste ano foi cancelada por motivos médicos", inicia o comunicado.

"No entanto, Ed continuará com suas apresentações programadas no Brasil. Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs. Pedimos gentilmente por sua compreensão e respeito durante este momento difícil", finaliza.

Nos comentários, amigos e fãs de Ed estimaram uma boa recuperação a ele. "Saúde", desejou Leilah Moreno. "Melhoras Ed! Cuide-se bem", comentou Carla Daniel. "Caramba, Ed, espero que esteja tudo bem contigo, irmão. Sinto muito por esse transtorno. Seja o que for, muitas melhoras, e que você possa viajar novamente em breve. Abraço", disse o músico Chico Pinheiro. "Melhoras e muito amor", declarou um internauta. "Que sua recuperação sem rápida, Ed. Melhoras!", escreveu outro.

Ed Motta tinha quatro shows marcados em cidades da Alemanha e França, entre os dias 6 de junho e 10 de julho.