Larissa Maciel, Gisele Bündchen e Fernanda LimaReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2024 14:33

Rio - Artistas do Rio Grande do Sul estão se mobilizando através das redes sociais para ajudar às vítimas e fazerem desabafos sobre a maior catástrofe climática da região, que deixou 90 mortos e 132 pessoas desaparecidas, segundo o último boletim da Defesa Civil divulgado nesta terça-feira (7).

"Nesse momento crítico, é importante nos unirmos, toda a ajuda que possamos dar é essencial", escreveu a modelo Gisele Bündchen na legenda de uma publicação que compartilhou dos locais atingidos pela enchente.



A atriz Larissa Maciel também utilizou seu Instagram para agradecer as doações de itens básicos que as vítimas tem recebido de todo o Brasil. No entanto, alertou que é só o começo para que eles consigam recomeçar. "Tem um outro momento, que é quando essas pessoas puderem voltar para casa, e aí vai ser necessário de novo outras doações para que as pessoas possam reconstruir suas vidas", contou a artista.