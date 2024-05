Ana Hikari - Reprodução/Instagram

Ana HikariReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 15:51 | Atualizado 07/05/2024 15:52

Rio - Ana Hikari revelou em uma entrevista recente ao podcast "Avisa Chegando" nesta segunda-feira (06) que está em um relacionamento aberto com o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio, mas frisou que existem regras claras estabelecidas por eles.

Ela explicou que essa abertura na relação ajuda a aliviar questões de confiança no namoro. No entanto, a atriz ressaltou que há acordos definidos entre ela e o namorado, e que violar esses acordos pode ser considerado traição."A gente tem regras, não é porque é aberto que não tem combinados. Então existe a questão da confiança porque tem esses combinados. Por exemplo, se a gente está na mesma cidade, porque a gente não mora na mesma cidade, mas se a gente está na mesma cidade, a gente tem o combinado de estar juntos, não com outras pessoas, no dia em que a gente está na mesma cidade", afirmou.Para Hikari, a traição nesse tipo de relação ocorre quando um dos parceiros descumpre esses acordos estabelecidos. "A lógica é 'eu amo essa pessoa, eu quero aproveitar com essa pessoa, não vou ficar com outra pessoa no dia em que ela está aqui'. Então, a gente tem esses combinados e aí isso exige confiança. Existiria traição nessa relação porque, se tem combinado e você extrapola os combinados, é uma traição", acrescentou.Atualmente, Ana Hikari reside no Rio de Janeiro, enquanto Facundo Connio vive em Montevidéu, no Uruguai, onde gerencia um restaurante. O casal se conheceu durante uma viagem da atriz ao país e mantém o relacionamento à distância.