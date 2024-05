Ex-BBB Victor Hugo cria o próprio reality show - Reprodução / Youtube

Ex-BBB Victor Hugo cria o próprio reality showReprodução / Youtube

Publicado 07/05/2024 16:28 | Atualizado 07/05/2024 16:31

Rio - O ex-BBB Victor Hugo criou o próprio reality show, trasmitido pela internet. "A Bolha" estreou na noite desta segunda-feira (7) e contou com desafios para os 24 participantes. De acordo com Victor, que criou e apresenta a atração, o programa recebeu mais de 500 inscrições.



Em uma "prova de resistência", a jovem Carol Versa passou mal ao beber dois litros de água. A participante chegou a ficar fora da tela por algum tempo, deixando tanto o apresentador quando os internautas confusos. "Carol? É a gente fica preocupado!", disse Victor Hugo enquanto o vídeo exibia a imagem do ambiente sem a jovem presente.

Participante do reality show #ABolhaDoVH toma 2 litros de água em prova de resistência e é dada como morta por internautas. No final deu tudo certo.



Vale assistir a íntegra do imbróglio. pic.twitter.com/kLlVXO3pOc — Chico Barney (@chicobarney) May 7, 2024

Logo depois, as imagens cortam para outro participante e o ex-BBB comenta que a produção já está em contato com ela. "E vamos seguir aqui o jogo. Espero que ela esteja bem", completou ele, seguindo com o jogo normalmente.Após o reality, a participante publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os seguidores. "Eu estou viva. Estou relativamente bem e melhorando. Foi um susto, mas de uma forma geral está tudo certo", explicou Carol, enfatizando que a equipe do programa entrou em contato com ela.Victor Hugo participou da 20ª edição do "Big Brother Brasil", em 2020, edição que teve Thelma Assis como a grande vencedora. Na época, o brother foi o 7º eliminado, com mais de 80%. Em abril deste ano, o influenciador, que é psicólogo, anunciou nas redes que foi aprovado em um concurso público para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Guilherme, em Sorocaba, São Paulo.