Publicado 16/05/2024 14:10 | Atualizado 16/05/2024 14:13

Rio - Antes de iniciar sua carreira com árbitro de futebol, Silvio Luiz, que morreu nesta quinta-feira (16) aos 89 anos, foi ator de novelas.

Ele atuou primeiramente na primeira versão de "Éramos Seis", em 1958, exibida na TV Record. Na ocasião, ele topou o convite ao saber que sua irmã, Verinha Darcy, estava no elenco.

"Naquela época todo mundo fazia um pouquinho de tudo. Aí eu fui convidado e fui lá fazer. Só lembro que não era gravado, era tudo ao vivo. Como não tinha videotape, a gente tinha que ralar, mesmo, era ali que a gente mostrava o que era. Hoje em dia está fácil, porque grava, saiu errado, para e volta. Naquela época não tinha essa facilidade", contou Silvio em entrevista ao F5 em 2019.

Na época, ele tinha apenas 24 anos e foi escalado para viver o personagem Julinho, um dos filhos dos protagonistas Dona Lola e Júlio.

Silvio Luiz atuou ainda na novela "Cela da Morte", adaptação do livro de Caryl Chessman, americando condenado à morte por vários crimes que escreveu sobre sua história na prisão. A novela foi exibida na Record no mesmo ano de "Éramos Seis".

Silvio Luiz estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta (8).



Vale lembrar que o narrador já havia sido internado em abril e recebeu alta somente 23 dias depois. Na ocasião, passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista e precisou se ausentar antes mesmo do fim da partida.