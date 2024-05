Carioca e Silvio Luiz - Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2024 12:21 | Atualizado 16/05/2024 12:54

Rio - Diversos famosos lamentaram a morte do narrador esportivo, narrador Silvio Luiz, aos 89 anos, e prestaram homenagens nas redes sociais, nesta quinta-feira (16). O veterano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta e faleceu em decorrência de complicações de um derrame.

"Descanse em paz meu idolo, amigo, 'pai', companheiro de trabalho. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado o Silvio Luiz na minha vida… Inacreditavelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio, te amarei pra sempre. Você é exemplo. Quero ser como você. Trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo", escreveu Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, no Instagram.

Na mesma rede social, Marcos Chiesa, o Bola, homenageou Silvio. Ele, Carioca e o narrador trabalharam juntos em transmissões de jogos no o R7 e Playplus. "Que dia triste, tá louco. Graças a Deus tive a oportunidade de falar pra você em vida a honra e o privilégio que tive em trabalhar ao seu lado. Que Deus te receba de braços abertos meu irmão, Silvio Luiz e que conforte a família e amigos. Muito obrigado pelo carinho risadas e lições mestre. Que dia triste. Vai fazer muita falta", lamentou.

Já Sergio Mallandro publicou um vídeo em que aparece com Silvio. "Perdemos hoje um ícone, uma das voze mais marcantes desse país! Descanse em paz, Silvio Luiz. E aqui uma lembrança de um job que fizemos juntos! Uma diária de muita resenha. 'Pelas Barbas do Profeta".

O apresentador André Rizek também se manifestou: "No pau! Pelas barbas do profeta. Pelo amor dos meus filhinhos. Está valendo! Comecei a ver jogos na TV, nos anos 1980, não exatamente por causa de um time, mas para me divertir com Silvio Luiz. Se tinha jogo narrado por ele, de qualquer time, eu assistia - para o desespero da minha mãe. Era um vício que assustava minha família - e virou profissão. Tive com ele uma relação muito legal, de fã - a gente sempre se falava por aqui, via DM. Um pedaço do Silvio, lendário, sempre vai morar em mim - e em tanta gente impactada por suas narrações ao longo de décadas", disse ele, em uma publicação feita no X, antigo Twitter.

Famoso por bordões como "Olho no lance", Silvio Luiz marcou época em emissoras como Band e SBT, entre outras.

No paaaaaaaaau! Pelas barbas do profeta. Pelo amor dos meus filhinhos. Essstá valendo! Comecei a ver jogos na TV, nos anos 1980, não exatamente por causa de um time, mas para me divertir com Silvio Luiz. Se tinha jogo narrado por ele, de qualquer time, eu assistia - para o… — André Rizek (@andrizek) May 16, 2024







E hoje tb se foi o Silvio Luiz, um dos maiores e mais carismáticos narradores da história do futebol pic.twitter.com/mWhZjIzmj2 — Guga Chacra (@gugachacra) May 16, 2024