Publicado 16/05/2024 10:17

Rio - Simone Mendes contou que pratica jejum intermitente, permanecendo até 16 horas sem comer. Quando termina esse período, ela se alimenta bem, utilizando as calorias extras durante os shows. "Agora tem que fazer cambalhota, tem que cantar", comentou.

Em uma entrevista para Leo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT, nesta quarta-feira (15), a cantora também mencionou que já usou remédios para controlar o apetite, mas agora atingiu seu peso ideal e está focada apenas na manutenção."Eu fico 16 horas sem comer. Depois, como o mundo. Minha sorte é que gasto minha energia nos shows. Quando termino, a roupa fica encharcada de suor. Agora tenho que fazer cambalhota, cantar, fazer o público rir. Saio do show exausta", explicou Simone.Ela, que recentemente comprou um avião próprio, ainda afirmou que sua rotina é bastante comum quando pode aproveitar um dia de folga com a família. "Eu acordo cedo por causa das crianças que vão para a escola e já vou para a cozinha. Gosto muito de cozinhar", concluiu.