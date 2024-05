Famosos lamentam a morte do apresentador Apolinho - Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 11:56 | Atualizado 16/05/2024 12:07





"Washington Rodrigues, Apolinho. Minha referência e inspiração. Contribuiu muito para meu amor pelo futebol e pela comunicação. Falava de um jeito simples e claro. Tinha a simpatia na voz. Letrinhas subindo, velho Apolo… Esteja em paz", escreveu o apresentador Alex Escobar, em uma publicação no seu perfil do Instagram, acompanhada de uma foto do jornalista.



O cantor Dudu Nobre também homenageou Apolinho em sua rede social, em um post com uma foto ao lado do apresentador. "Grande @apolinhowr vc vai deixar muita saudade. Meus pêsames à família e amigos. Nosso @flamengo chora,nosso futebol chora e todos que te ouviram pelas ondas do rádio choram. Descanse em paz!!!

Já Antonio Tabet publicou no X, antigo Twitter, um post lamentando a perda do jornalista. "Washington Rodrigues foi um dos meus primeiros chefes no meu primeiro estágio. Generoso, gentil, bom, alegre e educado, era amado e admirado pelos colegas. Por isso que, hoje, é unânime o sentimento de perda irreparável para o rádio brasileiro. Descanse em paz, Apolinho. Força para o Bruno e demais familiares."



Outra homenagem foi do apresentador Andre Rizek. "Uma lenda do rádio esportivo carioca. Lendas não morrem. São eternas, como as diversas frases únicas e divertidas que ele deixou (mais feliz que pinto no lixo, cuspindo maribondos etc etc etc) . Tão repetidas que ganharam vida própria. Descansa em paz, Apolinho! Foi uma honra.



Apolinho estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar de um câncer. O corpo será velado nesta quinta-feira (16), a partir do meio-dia, no salão nobre da sede do Flamengo, na Gávea. O enterro vai acontecer às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.