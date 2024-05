Cissa Guimarães e Paulo César Pereio - Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2024 16:47

Rio - Cissa Guimarães aproveitou esta quinta-feira (16) para relembrar conteúdos nas redes sociais e aproveitou para compartilhar um vídeo com Paulo César Pereio . A apresentadora e atriz foi casada com o ator por 14 anos, de 1976 a 1990, e postou imagens com uma mensagem de carinho.

fotogaleria

"Contando um pouco sobre a nossa história. Sempre compartilhando momentos que vão ficar pra sempre e na memória! Obrigada por me ensinar tanto, pessoal e profissionalmente, obrigada pela nossa família! Vai na luz", escreveu a atriz.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens emocionadas. Uma disse "Que linda a relação de vocês! Respeito e amor! Onde os frutos são seus filhos." Outra comentou "Esse período de transição entre a dor e a saudade é a parte mais difícil!" E uma terceira afirmou "Que lindeza de memória!".

Guimarães e Paulo tiveram dois filhos, Tomás Velho e João Velho. Paulo César Pereio faleceu no domingo (12), aos 83 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma doença hepática. Desde 2020, durante a pandemia da Covid-19, o ator vivia no Retiro dos Artistas.