Juliette revela que se sentia culpada por ter relações sexuais com quem não tinha intimidade - Reprodução / Youtube

Juliette revela que se sentia culpada por ter relações sexuais com quem não tinha intimidade Reprodução / Youtube

Publicado 16/05/2024 14:53

Rio - Juliette, de 34 anos, participou do podcast "E Você?" e revelou que sentia culpada por ter relações sexuais com homens que ela não tinha intimidade. A cantora ainda disse que fez um "caderninho de culpa", onde ela anotava quando não se sentia confortável em diversas áreas da sua vida.

fotogaleria

"Eu tinha um caderno de culpa, entendia quando sentia uma culpa leve e moderada e anotava isso para eu me analisar. Eram coisas que quando vejo, tipo, falei uma coisa ruim para meu irmão, culpa grave. Fiz sexo com uma pessoa que nem tinha tanta intimidade, culpa grave. Comecei a entender de onde vinha essa culpa e comecei a equilibrar. Eu fazia minha análise", explicouA ex-BBB falou sobre outras situações que se sentia culpada e disse ter melhorado. "Comecei a trabalhar isso. Existe a preocupação com o outro, o sentimento de empatia, igualdade, mas existem outras coisas e eu tento equilibrar. Hoje, me sinto muito mais desprendida de culpa em relação à minha família, talvez porque eu tenha conseguido ajudá-los. Me sinto mais livre para viajar, para comprar uma roupa, gastar, para usufruir de algumas coisas, exercer minha intelectualidade plena sem me sentir culpada".