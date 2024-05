Maria Lina e Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

Maria Lina e Whindersson NunesReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 10:49 | Atualizado 21/05/2024 10:52

Rio - O humorista Whindersson Nunes fez um comentário, nesta segunda-feira (20), numa publicação do Instagram de sua ex-noiva Maria Lina, e deixou os fãs do casal animados com a interação. "Com licença, será que eu posso postar uma 'fota' bonita?", perguntou a influenciadora digital na legenda do carrossel de fotos. "Opa, fique à vontade", respondeu o humorista, que também acrescentou um "emoji" suspirando.

O momento repercutiu nas redes e os internautas ficaram empolgados. "Eu sonho com vocês juntos de novo", comentou uma seguidora. "Meu casal está vivo?", questionou uma usuária das redes sociais. "Voltem! Vocês foram feitos um para o outro", opinou outra pessoa.

Os dois estiveram num relacionamento por cerca de nove meses e tiveram um filho, que nasceu bastante prematuro, com 22 semanas de gestação, e não resistiu. Após isso, terminaram o relacionamento em agosto de 2021.