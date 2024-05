Virginia Fonseca ganha presentes de Zé Felipe - Reprodução do Instagram

Publicado 21/05/2024 11:45

Rio - Depois de dias intensos de trabalho, Virginia Fonseca foi surpreendida pelo marido, Zé Felipe, na noite desta segunda-feira. A apresentadora do SBT mostrou aos fãs que ganhou um buquê de flores enorme do amado, além de um bilhetinho bem carinhoso. Na publicação feita no Instagram, a influenciadora digital e empresária, que está grávida do terceiro filho, se derreteu pela família e explicou o motivo de não ter usado filtro na imagem postada.

"Bom dia! Já em casa e ontem fui recebida assim no avião: com flores e uma cesta deliciosa. Depois de quatro dias intensos de trabalho, chegar e ser recebida com esse amor e muito gratificante, pois afinal, e tudo por eles: pela minha família", escreveu.

"Ate tinha editado a foto e tirado a olheira e algumas espinhas, mas optei por postar sem edição, pois eu realmente estou um monstro [risos]. Exausta, mas feliz! Sensação de dever cumprido! 2024 é nosso, toda honra e gloria a Deus! Uma ótima semana para todos nos, amem. Te amo muito, Zé Felipe, obrigada por tudo sempre!", completou.

Zé Felipe e Virginia se casaram no civil em março de 2021 em uma cerimônia intimista em casa. Eles já são papais de Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1 aninho, e agora estão à espera de José Leonardo.