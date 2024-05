Luan Pereira muda visual - Reprodução / Instagram

Luan Pereira muda visualReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 12:04

Rio - O cantor Luan Pereira, de 20 anos, utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (20), para mostrar que tirou a barba, e internautas fizeram comparações divertidas. "A cara do Luan Santana mais novo", comentou uma seguidora.



O sertanejo entrou na brincadeira e se divertiu com as comparações sobre ele estar parecido com um adolescente, com o ator Paul Wesley, que interpreta Stefan Salvatore em "Diários de um Vampiro" e até mesmo com o personagem Woody da animação "Toy Story". Nos comentários da publicação as semelhanças continuaram sendo apontadas. "Ficou parecido com o Berlin de 'La Casa de Papel'", escreveu uma usuária das redes sociais. "Edward do Crepúsculo", opinou outra pessoa.



O dono do hit "Dentro da Hilux" ocupa um lugar de destaque na música sertaneja ao lado de Ana Castela, que também opinou sobre o novo visual do amigo. "Ficou ruim não, ficou normal. Ele está uma mistura de Luan Santana com Elvis Presley, num está?", perguntou a boiadeira.



Ele também disse que a mudança o deixou com uma aparência mais infantil. "Turma, agora eu tenho 12 anos. Agora é literalmente 'Lulu só para baixinhos'. O bom é que barba cresce", brincou o artista.