21/05/2024

Rio - Gabriel Leone surpreendeu a todos ao anunciar que se casou com a atriz Carla Salle. No último fim de semana, o casal, que está junto há oito anos, trocou alianças em uma cerimônia reservada, realizada no Rio de Janeiro.

Ele compartilhou registros do casamento íntimo apenas após a cerimônia, que aconteceu pela manhã em um ambiente de campo, seguido por um almoço para familiares e amigos próximos. Carla usou um vestido branco de seda com uma cauda de renda, enquanto Gabriel optou por um terno tradicional.