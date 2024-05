Cantor Nattan comemora os estragos que seus cachorros estão fazendo na casa do sertanejo Henrique - Reprodução / Instagram

Cantor Nattan comemora os estragos que seus cachorros estão fazendo na casa do sertanejo HenriqueReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 13:32

Rio - O cantor Nattan comemorou nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (21), que os seus cachorros estão destruindo a casa do Henrique. No domingo, o sertanejo junto com sua dupla Juliano, levaram os dois cães da casa de Nattanzinho para outro estado, enquanto ele dormia . O tutor irá buscar os pets na próxima semana."Estou com uma sensação tão boa, já recebi foto e vídeo do cachorro comendo a casa do menino inteira, porta de estúdio, sofá. É isso, meus garotos! Vamos lá! Façam o que vocês foram fazer", disse o cantor nas redes socais enquanto dava risada e mostrava os estragos feitos.