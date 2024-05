Bruno Mars - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 13:00

Rio - A pré-venda dos ingressos para a turnê de Bruno Mars no Brasil começa nesta terça-feira (21). A venda geral começará na quarta-feira (22). O cantor tem 14 shows agendados no país, incluindo apresentações no Rio de Janeiro

A pré-venda no Rio de Janeiro começou a partir das 11h online, por meio do site TicketMaster e terá início também as 13h na bilheteria oficial no Estádio Olímpico Nilton Santos, Engenhão. Na capital fluminense, a apresentação marcada para 04 de outubro foi adiada para 19 de outubro devido às eleições.

Clientes Santander poderão parcelar os ingressos em até 5x sem juros, enquanto os demais clientes poderão parcelar em até 3x sem juros, tanto online quanto presencialmente. No Rio de Janeiro, os shows serão realizados no Estádio Nilton Santos.

As datas dos shows são 16 de outubro (data extra), 19 de outubro (esgotada), e 20 de outubro (data extra).

Os valores do ingresso variam de R$ 550 (cadeira superior) a R$ 1.250 (pista premium). Informações de shows em outros estados devem ser consultadas no site da TicketMaster.