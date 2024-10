Maya Massafera afirma que o nome está no Serasa devido a fraude - Reprodução do Instagram

Publicado 06/10/2024 15:07

Rio - A influenciadora Maya Massafera, de 44 anos, utilizou as redes sociais neste sábado (5) para compartilhar que seu nome foi inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e no Serasa devido a uma fraude. Ela tomou conhecimento da situação durante uma viagem, quando seus cartões foram bloqueados, o que a levou a solicitar auxílio a amigos.

"O Banco do Brasil fez um cartão de crédito para alguém, que estava com o meu nome, que não sou eu. Eu nunca tive [cartão de crédito desse banco]. A pessoa fez um cartão, gastou e meu nome está no Serasa", explicou. De acordo com ela, a fraude ocorreu em 2021.

"Como é que o banco aceita uma fraude dessa e ainda coloca meu nome no SPC? Banco do Brasil, vamos resolver isso, pelo amor de Deus? Porque isso que vocês estão fazendo é um absurdo", disse.

Maya também revelou que seu advogado a orientou a não quitar a dívida gerada pelo golpista, mesmo que fosse considerado baixo para ela. "Eu acho que tinha gasto R$ 9 mil em 2021, o Serasa queria tentar fazer acordo por R$ 3 mil. Mas o meu advogado não queria que eu pagasse, porque ele falou que quando paga, parece que fica mais difícil para entrar com processo". Ainda assim, a famosa decidiu quitar o valor.