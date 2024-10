Cid Moreira no Conversa com Bial - Globo/Divulgação

Publicado 06/10/2024 18:34 | Atualizado 06/10/2024 22:32

Rio - O testamento de Cid Moreira, falecido aos 97 anos, retirou seus filhos, Rodrigo e Roger Moreira, da herança. A decisão, revelada pelo advogado Davi de Souza Saldaño, representante da viúva Fátima Sampaio Moreira, causou polêmica após o anúncio feito neste domingo (6). O patrimônio deixado pelo locutor e apresentador gira em torno de R$ 60 milhões.

Logo após a morte de Cid Moreira, Rodrigo e Roger pediram judicialmente a abertura do inventário. Nos últimos anos, o relacionamento entre o apresentador e seus filhos havia se deteriorado, resultando em ações judiciais. A família já enfrentou uma batalha judicial, movida pelos filhos contra Cid e sua esposa Fátima, que terminou arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023.Roger e Rodrigo buscam o acesso ao testamento e pediram gratuidade no processo judicial, afirmando serem "pobres na expressão da palavra". A defesa dos filhos estima que o patrimônio de Cid inclua R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em direitos autorais.Os filhos relembraram danos psicológicos supostamente causados pelo pai durante o segundo casamento. A defesa de Fátima criticou a ação dos filhos logo após a morte de Cid. "A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai", declarou o advogado Saldaño.De acordo com Saldaño, Cid Moreira deserdou os filhos "com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro", uma decisão registrada em seu testamento público. "Cid Moreira manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos", acrescentou o advogado. Ele destacou que o apresentador revisava o testamento anualmente, sempre acompanhado de laudos médicos que comprovavam sua capacidade mental.Em 2021, Rodrigo e Roger tentaram interditar o pai, acusando Fátima de explorar o patrimônio do apresentador. Eles afirmaram que Fátima teria vendido a maioria dos imóveis e transferido parte dos bens para o exterior, além de manter Cid sob cárcere privado.Em 2022, em entrevista ao Uol, Cid Moreira disse que provou sua sanidade mental na Justiça e acusou os filhos de agirem por "interesse financeiro". Roger também divulgou áudios em que insinuava que o relacionamento de Cid com Fátima teria começado enquanto ele ainda estava casado com sua mãe, Ulhiana Naumtchyk.