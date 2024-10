Yasmin Brunet se pronuncia após críticas sobre aparência - Reprodução / Instagram

Publicado 06/10/2024 15:44

Rio - Yasmin Brunet, de 36 anos, usou suas redes sociais para responder aos comentários negativos sobre o formato de seu rosto após internautas dizerem que ela estava com "rosto de caveira". A modelo esclareceu que sempre teve o rosto muito magro e que nunca fez bichectomia ou preenchimento.

Ela explicou que o rosto é um dos principais lugares que se destacam quando ela emagrece. "Eu não uso contorno porque o meu rosto já é muito magro, inclusive, vocês estão falando. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele sempre foi magro. Geralmente quando eu engordo e emagreço, um dos primeiros locais que aparece é no meu rosto".

"Antes, eu estava um pouco acima do meu peso e estava com o rosto bem mais redondinho. Agora que eu emagreci, meu rosto também ficou bem magro", completou.



No desabafo, a ex-BBB criticou a crueldade na web e apontou a hipocrisia do público, especialmente durante o Setembro Amarelo, quando muitas dessas pessoas falam sobre empatia, mas praticam o oposto. "Essa tela que vocês se escondem por trás, deixa a pessoa aí de trás muito corajosa né? Eu acho que a gente deveria pensar: 'eu não vou escrever em um comentário alguma coisa que eu não falaria olhando no olho da pessoa, porque talvez seja um pouco cruel, porque talvez seja desnecessário, porque talvez eu não tenha absolutamente nada a ver com isso', que tal?".

