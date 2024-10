Léo e o pai Murilo Huff no evento em homenagem a Marília Mendonça - Van Campos / AgNews

Publicado 06/10/2024 13:58 | Atualizado 06/10/2024 13:59

Rio - Na noite deste sábado (5), Léo, de 4 anos, subiu ao palco do evento "This is Marília Mendonça", uma homenagem à sua mãe, que faleceu em 2021 em um acidente aéreo. Ao lado do pai, Murilo Huff, e da avó materna, Dona Ruth, o jovem fez um coração com as mãos para o público.

"Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela!", disse Murilo, que explicou que o menino estava com vergonha.

O evento ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo, e contou com a presença de diversos artistas como Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos.