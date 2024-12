Virginia Fonseca - Rogerio Pallata / Divulgação

Virginia FonsecaRogerio Pallata / Divulgação

Publicado 22/12/2024 05:00

Rio - O Natal na casa de Virginia Fonseca, de 25 anos, vai ser mágico e repleto de amor. Com direito decoração luxuosa, que inclui muitas luzes, papai noel e até rena, a mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento com Zé Felipe, receberá a família para uma confraternização em sua mansão em Goiânia. A 'noite feliz' terá uma ceia repleta de delícias e muitos 'mimos', sem deixar de lado o verdadeiro significado da data.

fotogaleria

"O Natal representa união, gratidão e o amor de Deus. É um momento para refletir sobre o ano, agradecer pelas bênçãos, principalmente, e a presença de Deus nas nossas vidas", acredita a apresentadora do "Sabadou", do SBT. "O Natal é uma data abençoada, sou apaixonada por essa época. É o primeiro Natal que passaremos na nossa casa decorada e o primeiro natal do José Leonardo, vamos aproveitar o clima de amor em família", complementa.

Virginia admite que o Natal ficou ainda mais especial após a chegada dos filhos. "Totalmente! Depois que as 'Marias' chegaram e agora com o José Leonardo tudo fica ainda mais mágico. Ver o brilho nos olhos deles é uma sensação única". O encanto dessa época do ano, inclusive, já vem sendo desfrutado pelas crianças. É que a influenciadora apostou em um decoração grandiosa, que se tornou cenário para muitas fotos de Maria Flor, carinhosamente apelidada pelos internautas de "Floflo".

"Sempre sonhei em ter uma casa bem decorada no Natal, tipo aquelas que a gente vê nos filmes. Acho que essa magia é importante, principalmente para as crianças. E amo compartilhar isso com quem me acompanha. O resultado ficou um sonho!", vibra a loira.

Dona do meme 'me mimei', Virginia também adianta que toda a família será presenteada. "Claro, eu amo presentear! Todo mundo recebe um "me mimei', tem que ter", diverte-se. A loira também garante que vai escapar da dieta e se deliciar com a ceia. "Eu me permito, viu? Essa comemoração merece comida gostosa, depois a gente compensa, mas na ceia, eu me jogo sem culpa".

Balanço de 2024

O ano de 2024, sem dúvidas, foi marcante para Virginia. "Nossa, foi incrível, cheio de conquistas e momentos inesquecíveis! A chegada do José Leonardo trouxe ainda mais amor para nossa família, e o programa no SBT foi um sonho realizado. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que torcem por mim".

Carismática, ela caiu nas graças do público. A apresentadora é elogiada pela desenvoltura à frente do "Sabadou" e vários trechos da atração bombam nas redes sociais. "Fico muito feliz com o reconhecimento, mas confesso que me surpreendo, sim. Sempre dou o meu melhor e é maravilhoso ver que as pessoas estão gostando. Eu acompanho tudo nas redes sociais, adoro ler os comentários e interagir com o público".

Planos para 2025

Há poucos dias para 2025, Virginia faz planos. "Quero continuar me dedicando ao programa, explorar novos projetos, e claro, estar cada vez mais presente com minha família. Espero que seja um ótimo ano para as marcas, os negócios… vamos com tudo! 2025 vai ser um ano de muita realização, se Deus quiser".

Integrante de uma das famílias mais amadas do Brasil, a influenciadora revela não tem receio de mostrar toda sua felicidade nas redes sociais. "Sempre peço proteção a Deus para a minha família. E assim, o amor que recebemos dele e das pessoas é muito maior do que qualquer coisa negativa!", frisa.