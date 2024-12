William Bonner aparece com tipoia após lesão - Reprodução do Instagram

Publicado 21/12/2024 19:37 | Atualizado 21/12/2024 19:45

Rio - O jornalista William Bonner, de 61 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste sábado (21), que sofreu uma lesão enquanto praticava exercício. O âncora do 'Jornal Nacional', da TV Globo, explicou que o acidente ocorreu após um tropeço a 400 metros de sua casa, depois de percorrer 8 km de atividade física.

Bonner, que estava com o braço e uma das mãos imobilizados, usando uma tipoia, não forneceu mais informações sobre o tipo ou a gravidade da lesão. No entanto, a publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio e carinho dos seguidores.

"Melhoras, Bonner! Se cuida", escreveu um fã. "A vida fitness querendo te derrubar! Boa recuperação, tio", brincou outro. "Continua charmoso", afirmou um terceiro.