Bruna Biancardi recebe amigas em confraternização de final de anoReprodução Instagram

Publicado 21/12/2024 16:54

Rio - Bruna Biancardi retornou ao Brasil para comemorar as festas de fim de ano na casa da família. Na sexta-feira (20), ela reuniu amigas em sua residência para uma confraternização especial. O evento contou com a presença de Carol Dantas, ex de Neymar e mãe de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, de 13 anos.



Bruna preparou uma recepção caprichada para as amigas. O banquete, registrado nos stories, incluiu doces variados, tábuas de frios e bebidas sofisticadas. A celebração aconteceu na casa da influenciadora no Brasil, em um clima acolhedor para o grupo de amigas mais próximas.

Seguindo a tradição de brincadeiras de fim de ano, as convidadas usaram roupas brancas e participaram de um "amigo secreto ladrão", um jogo em que as participantes podem trocar presentes entre si. Um dos momentos registrados por Bruna mostrou Carol Dantas ganhando um kit de xícaras com detalhes em rosa e dourado.



Rotina entre Brasil e Arábia Saudita

Antes da confraternização, Bruna estava na Arábia Saudita, onde vive com Neymar e a filha do casal, Mavie, de um ano. Desde que Neymar foi contratado pelo Al-Hilal, a influenciadora divide sua rotina entre o Oriente Médio e o Brasil. Apesar da distância, Bruna mantém os laços com amigos e familiares, organizando encontros como o da última sexta-feira.