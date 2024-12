Pietro Antonelli Benício e Clarisse Müller curtem dias românticos - Reprodução

Publicado 21/12/2024 15:17

Rio - Pietro Antonelli Benício, de 19 anos, e Clarisse Müller, de 25, estão aproveitando dias românticos em Nova York. Neste sábado (21), o novo casal compartilhou registros curtindo a temporada de neve na cidade.



"Primeira neve caiu em Nova York", escreveu Pietro nos stories do Instagram. Já Clarisse brincou: "Começou a nevar lá fora, então fui obrigada a comprar coisas".



O possível romance entre os dois começou a chamar atenção em outubro, quando foram vistos juntos em um passeio no shopping do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Desde então, eles têm trocado mensagens sugestivas nas redes sociais. "Toda minha", comentou Pietro em uma publicação da cantora.

No mês passado, surgiram rapidamente abraçados em um momento de descontração nos stories do Instagram e, no último fim de semana, compartilharam imagens na mesma praia, aumentando os rumores do romance.



Até então, Pietro, filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, estava solteiro, assim como Clarisse, que recentemente terminou um relacionamento de mais de dois anos com o ator Bruno Montaleone.