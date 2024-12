Xamã se encanta com apresentação da namorada, Sophie Charlotte, no Especial Roberto Carlos - Reprodução de vídeo / Instagram

Xamã se encanta com apresentação da namorada, Sophie Charlotte, no Especial Roberto CarlosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/12/2024 11:40 | Atualizado 21/12/2024 12:13

Rio - Xamã se encantou ao assistir a apresentação da namorada, Sophie Charlotte, no especial de fim de ano do Roberto Carlos , que foi ao ar na TV Globo nesta sexta-feira (20). O ator e cantor estava na plateia e apareceu com um semblante de admiração ao assistir a artista no palco, ao lado das também atrizes Dira Paes e Letícia Colin.

Junto com o "Rei", as artistas cantaram as clássicas canções "Olha" e "Como Vai Você?". Nos stories do Instagram, Xamã mostrou que estava ansioso para prestigiar a amada. "É hoje", escreveu o rapper, ao publicar um vídeo de um ensaio fotográfico de Sophie. Ele também postou um registro abraçadinho com a atriz, ao som da música "Eu te darei o céu", também de Roberto Carlos. Além disso, compartilhou um trecho da apresentação do especial de fim de ano.

A cena repercutiu nas redes sociais. "O Xamã 'tá todo todo' vendo a Sophie Charlotte cantando com o Roberto Carlos", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Namore alguém que te olha igual o Xamã olha a Sophie Charlotte", expressou outra pessoa. "A Sophie toda elegante cantando lindamente e o Xamã na plateia assistindo ela", disse uma terceira pessoa.

O tradicional show de fim de ano do Roberto Carlos foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, no final do mês passado. O "Rei", que celebrou 50 especiais na TV Globo, recebeu grandes artistas no palco como Gilberto Gil, Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho, Chitãozinho & Xororó, Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat.



O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda. Depois de muitos rumores, os atores foram flagrados beijando muito em um festival de inverno no Rio , em julho. Desde então, tornaram o relacionamento público com muitas aparições e declarações. Eles integraram o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Renascer". Este é o primeiro relacionamento da artista desde o fim de seu casamento de oito anos com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano.O tradicional show de fim de ano do Roberto Carlos foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, no final do mês passado. O "Rei", que celebrou 50 especiais na TV Globo, recebeu grandes artistas no palco como Gilberto Gil, Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho, Chitãozinho & Xororó, Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat.O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.