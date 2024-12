Shantal e Mateus Verdelho sofrem acidente de bicicleta - reprodução Instagram

Shantal e Mateus Verdelho sofrem acidente de bicicletareprodução Instagram

Publicado 21/12/2024 21:08

Rio - Shantal sofreu um acidente com o marido, Mateus Verdelho, no sábado (21). Durante um passeio de bicicleta elétrica sob chuva, o casal caiu em uma rua asfaltada. Nos Stories do Instagram, Shantal tranquilizou os seguidores e relatou o ocorrido. Ela destacou o gesto de proteção do marido durante a queda. "Gente, eu tive a prova de que o Mateus me salvaria, colocaria em risco a vida dele por minha causa", disse.