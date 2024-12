Ludmilla se apresenta em Duque de Caxias - @lyzaoliv

Publicado 21/12/2024 17:36

Rio - Ludmilla trouxe para Duque de Caxias, sua cidade natal, uma apresentação inesquecível durante as comemorações do 81º aniversário do município. O show gratuito, realizado no Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis Pedrosa, reuniu milhares de fãs e fez referência ao aclamado espetáculo da cantora no Coachella, com direito a look preto e colete dourado, ícone da performance no festival.