Publicado 21/12/2024 15:21 | Atualizado 21/12/2024 17:13

Rio - O Hospital Sírio-Libanês divulgou, neste sábado (21), o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde de Preta Gil. Segundo o comunicado, a cantora segue estável após passar por uma longa cirurgia para retirada de tumores. O procedimento faz parte do tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado no início de 2023.



O boletim foi compartilhado pela equipe de Preta em seu perfil oficial no Instagram. A cantora continuará internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelos próximos dias, de acordo com os médicos.

Nas redes sociais, fãs e amigos famosos deixaram mensagens de apoio. "Muita saúde, Pretinha... volte mais forte", escreveu um seguidor. "Que Deus abençoe você, Preta, e que tudo saia bem! Deus lhe dê a cura", desejou outro internauta. Dona Déa Lucia também escreveu na publicação: "Vai dar tudo certo, Preta querida". Amigos como a diretora Amora Mautner, a atriz Fabíula Nascimento e a cantora Ludmilla também enviaram boas energias para Preta.