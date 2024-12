Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual - Reprodução

Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexualReprodução

Publicado 21/12/2024 18:29

Rio - Blake Lively, de 37 anos, entrou com um processo contra Justin Baldoni, de 40, acusando-o de assédio sexual e de criar um ambiente de trabalho tóxico durante as gravações de 'É Assim Que Acaba', filme lançado em agosto de 2024. De acordo com informações reveladas pelo TMZ, a atriz detalhou uma série de comportamentos inadequados de Baldoni, que, além de ser o diretor do longa, também atuou como protagonista ao lado de Blake.



No processo, a atriz alega que houve um esforço coordenado para destruir sua reputação, com Baldoni, segundo ela, tentando manipular a percepção pública sobre sua imagem. Blake também relatou uma reunião no set do filme, com a participação de seu marido, Ryan Reynolds, 48, para discutir as atitudes de Baldoni.

Durante o encontro, a atriz teria exigido que o diretor parasse de exibir imagens de mulheres nuas, falasse menos sobre sua vida sexual e se abstivesse de mencionar o peso de Blake ou questões relacionadas à sua família, como a morte de seu pai.

A atriz e produtora do filme também alegou que as exigências foram aceitas pelos estúdios, mas que o conflito sobre a comercialização do filme, com diferenças criativas, acabou prejudicando a produção. Enquanto Blake queria que o foco fosse a resiliência de sua personagem, Baldoni preferia que a narrativa explorasse a violência doméstica.



Além de discutir o clima hostil nos bastidores, Blake afirmou que as acusações de Baldoni são parte de uma campanha para danificar sua imagem. A defesa do diretor nega as alegações, classificando-as como "falsas e ultrajantes" e sugerindo que seriam uma tentativa da atriz de reverter sua reputação após as tensões durante a divulgação do filme.