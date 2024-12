Supla relembra ensaio nu de 2001 - Reprodução do Instagram

Publicado 21/12/2024 16:58

Rio - Supla, de 58 anos, fez uma viagem no tempo ao compartilhar em suas redes sociais um ensaio nu de 2001. Nas fotos, o cantor aparece sem roupas, exceto por um cinto e uma bota, posando com uma modelo, que também exibe um look ousado, sem sutiã. "É assim que eu transo", escreveu Supla de forma bem-humorada, deixando claro o tom da sessão.



As imagens foram feitas pelo renomado fotógrafo J.R. Duran para a extinta revista 'TPM' durante a divulgação de seu álbum 'O Charada Brasileiro'. O registro foi feito pouco depois de Supla participar da primeira edição do reality show 'Casa dos Artistas', onde conquistou o segundo lugar.