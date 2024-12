Angélica aproveita noite de festa com a filha, Eva: ’Minha parceirinha’ - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2024 12:56 | Atualizado 21/12/2024 13:01

Rio - Angélica, de 51 anos, mostrou nas redes sociais que aproveitou a noite desta sexta-feira (20) para curtir uma festa de formatura ao lado da filha mais nova, Eva, de 12.

"Minha parceirinha de night [noite]. Gata", escreveu a apresentadora nos stories do Instagram. No registro, a apresentadora posa para uma foto no espelho ao lado da caçula, que está quase da sua altura.

Para a ocasião, Angélica surgiu deslumbrante ao usar um vestido longo com muitas pedrarias. "Pronta pra uma noite especial", anunciou a artista. Já Eva apostou em um vestido brilhoso e bolsa lateral para completar o look.

Nos comentários da publicação, a apresentadora recebeu muitos elogios de famosos e internautas. "Uau", expressou a atriz Camila Queiroz. "Impressionante como ela consegue cada dia ficar mais maravilhosa", disse um usuário do Instagram. "Absurda de linda, socorro", opinou outra pessoa.



Angélica também é mãe de Joaquim, de 19 anos, e Benício, de 17. Os herdeiros são frutos do casamento de 20 anos da loira com o apresentador Luciano Huck.