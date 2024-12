Sabrina Sato exibiu surpresa feita por Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato exibiu surpresa feita por Nicolas PrattesReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2024 10:08 | Atualizado 21/12/2024 11:35

Rio - Antes de participar do último ensaio do ano da Gaviões da Fiel, em São Paulo , Sabrina Sato ganhou uma surpresa do noivo Nicolas Prattes. O ator presenteou a rainha de bateria da agremiação com uma carta e um buquê de rosas vermelhas.

fotogaleria

"Vai curtir o seu Carnaval, vai bilhar. Seu último compromisso da Gaviões foi nosso primeiro dia de férias, desde então, Carnaval pra mim, que não era dos mais chegado, por sua causa, é símbolo de coração cheio, orgulho e emoção de ver quem eu mais amo a flor da pele, incendiando tudo com o fogo que só você tem. Usei a palavra fogo, porque esse ano fomos Fênix. Amo você e tô na fileira da frente e do seu lado, sempre, batendo palmas e me emocionando ao te ver passar", escreveu.