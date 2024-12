Beatriz Reis foi anunciada como apresentadora do 'Flash BBB' - Wallace Ximenes/Divulgação

Publicado 22/12/2024 05:00

Rio - Beatriz Reis, de 24 anos, segue colhendo os frutos do "Big Brother Brasil 24". A quinta colocada do reality show da TV Globo encerra o ano com a exitosa participação em "Família é Tudo", novela das 19h em que deu vida a personagem Selminha Veneno, além de integrar o time de apresentadores na cobertura da 25ª temporada da atração. Em entrevista ao Meia Hora, a ex-BBB comenta a estreia na teledramaturgia e a expectativa para comandar o "Flash BBB" ao lado de Thiago Oliveira.

- Você foi anunciada no time de apresentadores da próxima edição do "Big Brother Brasil". Como se sente em poder viver essa experiência do lado de fora da casa?



Eu estou muito feliz e animada com essa nova fase da minha carreira! O "BBB" sempre foi um sonho para mim, e poder fazer parte do time de apresentadores é uma oportunidade incrível. Eu vivi tudo de dentro da casa e, agora, tenho a chance de acompanhar os brothers de fora, com outra perspectiva, uma visão mais ampla e com a responsabilidade de entregar o melhor para o público. Acho que vou poder me conectar ainda mais com quem me acompanha, e vai ser muito especial poder ver tudo acontecer ao vivo, de perto, enquanto atualizo o Brasil.

- O que você espera dessa jornada como apresentadora do "Flash BBB"?



Eu espero poder trazer informação de forma muito leve e feliz para quem acompanha o programa. Como ex-participante, sei exatamente o que os brothers estão sentindo e o que acontece lá dentro, e isso vai me ajudar. Quero ser a voz do público, aquela pessoa que, além de acompanhar, tem uma visão especial. Vai ser muito bacana trazer essa perspectiva de quem já viveu a pressão do jogo e, ao mesmo tempo, poder fazer esse papel de observadora. Espero também ajudar a aumentar ainda mais a interação entre o povo e o que está rolando na casa, tornando a experiência mais intensa para todos!

- Você foi um dos destaques da última edição do reality show. Como descreve sua experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil?



Eu sempre fui muito fã do programa e sempre sonhei em estar ali. Minha intenção principal era ganhar o prêmio e poder dar uma vida melhor para minha família. Quando aconteceu, foi realmente a realização de um sonho, uma experiência única e transformadora. Eu entrei no "BBB" com a intenção de mostrar a minha verdade, me desafiar e aprender com cada situação que surgisse. A convivência com pessoas diferentes, a dinâmica do jogo e a forma como o público reagia às minhas atitudes e escolhas, fizeram eu entender que estava no caminho certo. E, claro, tive momentos de muita alegria, risadas e amizades que vou levar para a vida! Sem dúvida, foi um marco para mim.

- O público percebeu que você foi uma pessoa muito autêntica no programa. Considera que seu comportamento foi genuíno ou uma postura adotada para lidar com o jogo?



Eu sempre procurei ser muito autêntica dentro da casa. Acredito que isso foi uma das minhas maiores fortalezas lá dentro. Quando você tenta criar uma versão de si mesma para agradar, as coisas não ficam legais. Eu entrei ali sabendo que ser eu mesma seria a melhor opção, com todas as minhas qualidades, mas também com as minhas fragilidades. Isso gerou uma conexão com o público, porque acho que as pessoas percebem quando alguém é verdadeiro. Nunca perdi minha essência.

- Quais momentos do "Big Brother Brasil" você considera marcantes em sua trajetória no reality?



Olha, sabia que todos os momentos ali foram marcantes? Eu guardo tudo com muito carinho. Até mesmo quando eu tive que lidar com as dificuldades que apareciam no caminho, os paredões, provas do líder. Eu aproveitei muito, curti muito todas as festas e saí faltando poucos dias pro programa acabar. Então, tudo vai ficar marcado para sempre no meu coração.

- Você conseguiu explorar diversas oportunidades após o programa. Quais foram suas maiores conquistas?



Tive a oportunidade de explorar muito mais o que já corria nas minhas veias. Profissionalmente falando, eu pude estar em uma novela logo nos primeiros meses após o "BBB", tive a chance de estar a frente, como apresentadora, em vários projetos e consegui expandir minha carreira tendo mais chance de me conectar com o público. Mas sem dúvida, minha maior conquista foi poder mudar a vida da minha família, trazer conforto para eles e mais qualidade de vida. Tudo mudou completamente e sou muito grata por isso.

- Como foi a experiência de transitar de um reality show para outras áreas, como a atuação e as redes sociais?



As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Até porque eu já era atriz antes de entrar no programa e sempre tive esse lado apresentadora. Eu sempre quis poder exercer esses meus ofícios e o "BBB" me permitiu isso. Já nas redes sociais, compartilhar um pouco da minha rotina, meus projetos e os bastidores do que acontece, me mantém próxima do das pessoas que me apoiaram.

- Você integrou o elenco de "Família é Tudo" com a fofoqueira Selminha Veneno. Como foi o convite para a trama?



Foi uma grande oportunidade que jamais vou esquecer. O Daniel Ortiz (autor da novela) foi muito generoso me fazendo o convite e eu não pensei duas vezes. Ali foi o start na minha carreira de atriz na televisão e espero poder continuar conquistando ainda mais esse espaço.

- Teve alguma inspiração de programas de fofoca ou personagens da vida real para construir o perfil da Selminha?



A gente cresce assistindo a esses programas de fofocas, né? Sempre que eu tinha um tempinho tentava me atualizar assistindo, então peguei um pouquinho de cada referência para construir essa personagem com uma personalidade única.

- Qual aprendizado você tirou dessa estreia em folhetins?



Confirmei a importância da dedicação e do preparo para assumir uma personagem. Esse momento foi muito especial, mas de muito aprendizado também. Estar perto de atrizes e atores que eu sempre admirei, contar com uma equipe maravilhosa de produção e direção, me fizeram ter ainda mais vontade de seguir esse caminho.

- Recentemente, você contou aos seguidores que fará sua primeira vilã. O que pode adiantar sobre o novo projeto?



Na verdade, durante o Baile da Sephora, eu fui fantasiada de um vilão de desenho animado. Na época isso repercutiu de maneira muito positiva e as pessoas começaram a falar sobre essa possibilidade. O mundo da televisão me encanta muito, estou sempre aberta as melhores possibilidades.

- Sua vida sofreu grandes mudanças em 2024. Qual o balanço que você faz deste ano?



Olha, 2024 foi realmente um ano transformador. Quando eu olho pra trás e vejo todas as coisas que aconteceram, tudo o que eu conquistei e o carinho que as pessoas do Brasil tem comigo, eu fico muito feliz e satisfeita. Eu já comecei o ano realizando um grande sonho (participar do "BBB"), lá eu trilhei um caminho muito verdadeiro e me orgulho muito disso. Quando saí, eu pude mudar a vida da minha família, me firmar profissionalmente como atriz e apresentadora, participar de projetos e eventos incríveis, fechar campanhas publicitárias com marcas que sempre fizeram parte da minha vida e viver novas experiências que me enchem de felicidade todos os dias.

- Qual sua expectativa para 2025?



Tudo tem acontecido de forma muito natural na minha carreira e cada projeto tem sido incrível. Nesse momento pretendo me jogar intensamente, mais uma vez, no "BBB", mas agora como apresentadora. Viver aqui de fora da mesma maneira que pude viver lá dentro, vai ser delicioso demais e tenho me preparado muito para isso.