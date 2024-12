Marcos Mion se emociona com apresentação do filho - reprodução TV Globo

Marcos Mion se emociona com apresentação do filhoreprodução TV Globo

Publicado 21/12/2024 20:20 | Atualizado 21/12/2024 20:21

Rio - O especial de Natal do Caldeirão trouxe um momento especial com a presença da família de Marcos Mion. Seu filho mais velho, Romeo, retornou ao palco do programa para se apresentar ao lado de sua professora, Mariana Pires. A performance do jovem, ao som de “Dancing Queen”, foi uma verdadeira surpresa, com um passinho inspirado em Will Smith que deixou o apresentador emocionado.