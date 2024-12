Lexa - reprodução Instagram

Lexareprodução Instagram

Publicado 21/12/2024 18:28 | Atualizado 21/12/2024 18:40

Rio - Lexa, que está grávida de sua primeira filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, celebra os cinco meses de gestação. A cantora, que é Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, continua sua rotina intensa de shows e ensaios, mas também reserva um tempo para descansar e compartilhar momentos especiais nas redes sociais. Neste sábado (21), a artista postou fotos de biquíni, celebrando seu barrigão crescente.



fotogaleria

"Cinco meses da Sofia. Estou ficando barrigudinha", escreveu a carioca, exibindo com orgulho a evolução de sua gestação. Nos comentários das fotos, os fãs lotaram a publicação com palavras de carinho: "Gravidinha deusa? Temos!", comentou um seguidor, enquanto outro escreveu: "A barriguinha mais linda".Em novembro, o casal realizou um chá revelação e descobriu que esperava uma menina, que se chamará Sofia. Lexa compartilhou a emoção com seus seguidores: "Que você venha cheia de saúde, porque aqui existe uma família que te ama demais", escreveu em uma postagem.