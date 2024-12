Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Victor Chapetta - Agnews

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaVictor Chapetta - Agnews

Publicado 21/12/2024 23:13 | Atualizado 21/12/2024 23:20

Rio - Lulu Santos atraiu uma multidão no sábado (21) com o show da turnê "Barítono", realizado no Rio de Janeiro. Além dos fãs, diversos famosos marcaram presença no evento, incluindo Fátima Bernardes, que chegou acompanhada do marido, Túlio Gadêlha.

fotogaleria

Uma das primeiras a cruzar o tapete do evento, Fátima posou para os fotógrafos ao lado de Túlio. O casal, que recentemente celebrou sete anos de relacionamento, compartilhou em suas redes sociais um post conjunto com imagens da trajetória a dois. "Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveram na legenda.



Fátima, que dividiu o palco com Lulu Santos nas últimas temporadas do programa “The Voice Brasil”, também demonstrou sua admiração pelo cantor durante o evento.

Juninho, Milton Cunha, Adalberto Neto, Miá Mello, Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, também marcaram presença no evento.