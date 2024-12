Show de Safadão foi cancelado depois de palco desabar - Reprodução

Publicado 21/12/2024 11:04 | Atualizado 21/12/2024 11:30

Rio - A apresentação que Wesley Safadão faria em Bom Jesus, no Sul do Piauí, foi cancelada depois que as fortes chuvas que atingiram a região destruíram o palco da comemoração do aniversário de 86 anos da cidade. O show foi reagendado para o dia 27 de dezembro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura completamente destruída, com o palco quase totalmente tapado pela cobertura metálica.

Em comunicado, a prefeitura de Bom Jesus explicou o adiamento do evento. "O cancelamento foi motivado pelos danos e avarias causadas pela chuva e forte ventania ocorrida no início da noite. Em momento oportuno comunicaremos o reagendamento das apresentações", disse em nota.