Nattanzinho é exposto pela mãe de sua ex-knamoradareprodução Instagram

Publicado 20/12/2024 22:41 | Atualizado 20/12/2024 22:58

Rio - A mãe da influenciadora Layla, ex-namorada do cantor Nattanzinho, fez um desabafo nas redes sociais após o artista confirmar seu romance com a ex-BBB Rafa Kalimann. Incomodada com a situação, Neurismar decidiu expor detalhes do relacionamento da filha com o cantor. A mãe incluindo conversas pessoais e até um projeto de casa que o casal havia planejado.



De acordo com a mãe de Layla, o relacionamento entre ela e Nattanzinho sempre foi discreto, apesar de a filha ter vivido um namoro sério com o cantor por quase quatro anos. Neurismar contou que o artista demonstrou um grande envolvimento emocional e chegou a planejar uma vida a dois com a filha. A mãe destacou que Nattanzinho compartilhou com ela detalhes do projeto da casa que o casal pretendia construir.



Ela não hesitou em divulgar prints de conversas com Nattanzinho, nos quais ele expressava planos de casamento e de formar uma família com Layla. Em uma das mensagens, ele afirmava que desejava que Layla fosse a mãe de seus filhos e até mencionava o sonho de noivar e casar, mas indicava que não poderia seguir adiante sem o apoio da família.



Em um momento de frustração, Neurismar mandou uma mensagem direta para Nattanzinho, dizendo: "Não sei o que estou fazendo é correto, mas como mãe cansei dessa palhaçada". A mãe de Layla ainda acrescentou que a filha sempre quis manter o relacionamento em segredo, mas que estava cansada de todo o drama envolvendo o cantor e a mudança repentina de sua vida afetiva.



Reação da família com o final do relacionamento

Neurismar revelou que a família de Layla não apoiava mais o relacionamento com Nattanzinho. Ela comentou ainda que, nas semanas que antecederam o término, chegou a pedir para a filha conversar com ela sobre o futuro do namoro, pois sentia que algo estava por vir. Mesmo assim, Nattanzinho continuou demonstrando cobranças em relação à decisão de Layla, o que gerou ainda mais desconforto.



A mãe de Layla fez questão de detalhar que, durante todo o namoro, a filha sempre teve a privacidade respeitada. Com a nova relação de Nattanzinho com Rafa Kalimann, ela não conseguiu se manter calada diante do que considera uma "covardia".