Juliette brinca sobre aumento do turismo em João PessoaReprodução do Instagram

Publicado 20/12/2024 19:37

Rio - A campeã do 'BBB 21' Juliette Freire, de 35 anos, usou os stories do Instagram nesta sexta-feira (20) para responder de forma bem-humorada às críticas de alguns moradores de João Pessoa, sua cidade natal.

Desde que deixou o reality show, a paraibana vem sendo apontada como responsável pelo aumento de turistas na região, o que, segundo os críticos, teria intensificado o trânsito e elevado os custos de vida e os valores imobiliários locais.

"Estou cansada de vocês me culparem pelo trânsito, pela quantidade de turistas, pelo aumento dos valores e pela valorização imobiliária. Tudo o que eu fiz foi tentar acertar", desabafou a artista entre risos.

Durante sua participação no programa, Juliette não poupou elogios à sua terra natal, ressaltando as belezas e a hospitalidade de João Pessoa. O carinho pela cidade, segundo a ex-BBB, teria despertado o interesse de visitantes, atraindo ainda mais atenção ao local. "Quis mostrar o quanto nossa cidade é maravilhosa, o que de fato é. Somos apaixonados, 'bairristas', e as pessoas foram conferir", brincou ela.

Para reforçar sua fala, Juliette compartilhou uma pesquisa de um site de viagens que colocou João Pessoa como o destino mais popular do mundo e com maior probabilidade de ser a escolha dos turistas em 2025.

Apesar das críticas, a paraibana aproveitou o momento para celebrar o reconhecimento internacional da cidade, reforçando o orgulho de suas raízes. "É bom saber que João Pessoa está sendo valorizada. Isso é motivo de alegria para todos nós", concluiu.