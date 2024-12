Ludmilla - Julio César | Agnews

LudmillaJulio César | Agnews

Publicado 20/12/2024 16:21 | Atualizado 20/12/2024 16:23

Rio - Ludmilla marcou presença no Samba do Pretinho da Serrinha, tradicional evento realizado na Arena Jockey, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na noite da quinta-feira (19). A cantora surpreendeu o público ao subir ao palco e cantar alguns de seus grandes sucessos.

"Do nada Lud no pagode", comentou uma internauta nas redes sociais. "Quando menos espero, Ludmilla no palco", celebrou outro fã.



Durante o show, Ludmilla trouxe hits como "Maldivas" e "Um Pôr do Sol na Praia", e emocionou o público ao interpretar o clássico "Eu e Você Sempre", de Jorge Aragão.

Momento especial

Na véspera do evento, Ludmilla compartilhou em suas redes sociais imagens do chá revelação de sua filha com Brunna Gonçalves. "Estamos esperando uma menina!", anunciou o casal em uma festa que reuniu amigos, familiares e celebridades.