Rio - Susana Vieira se manifestou sobre a presença de influenciadores digitais em novelas. Durante entrevista ao programa Central Piauí, a atriz falou abertamente sobre a dificuldade de influenciadores se destacarem na dramaturgia.

"Pode atuar, porque a maioria é ruim. A maioria entra, faz ruim e sai, não custou nada, a gente deu uma oportunidade. Não conheço ninguém que tenha ficado, se você me disser um, eu posso até dizer que sim”, afirmou Susana, em declaração que começou a repercutir nas redes sociais nesta sexta-feira (20).





A atriz também comentou sobre conteúdos no YouTube que abordam a televisão, artistas e bastidores. Para ela, os criadores têm liberdade para falar o que profissionais de emissoras não podem. "Eles falam o que a gente não pode falar, eu não posso falar mal da minha emissora nem da emissora dos outros, dos artistas, eu seria antiética e mal-educada, então, eles falam sobre os programas, mas pegam aqueles mínimos detalhes”, destacou.



Influenciadores e o desejo de atuar

Susana Vieira foi incisiva ao afirmar que muitos ex-participantes de realities e influenciadores desejam atuar, mas não demonstram preparo para a área.



"A pessoa que quer fazer novela, todo mundo quer, todo mundo sai do BBB e quer fazer novela. Deixa fazer, ninguém aprende em uma novela, ninguém nasceu para ser artista”, disse a atriz, reforçando a importância de vocação e dedicação na construção de uma carreira na dramaturgia.



Para a veterana, o caminho para se tornar ator ou atriz inclui ter uma base sólida ou referências familiares. Ela exemplificou: "Tem que trazer alguma coisa dentro ou pai que era cantor, que nem Zezé Di Camargo e Luciano, que o pai é que influenciava. Estou brincando, mas tem que ter um passado ou um pai que mostrava os livros, eu acho que é muito interessante, você tem que ter alguma coisa de dentro que mexa com você. Você não pode sair ‘Ai, vou ser atriz na Globo’ e ficar na porta”, concluiu.